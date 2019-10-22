BELAJAR MUSIK - Chord Gitar & Lirik Lagu Adu Rayu Dari Yovie, Tulus, & Glenn Soal Cinta Segitiga
BELAJAR MUSIK - Chord Gitar & Lirik Lagu Adu Rayu Dari Yovie, Tulus, dan Glenn Tentang Cinta Segitiga
ist
Chord Gitar & Lirik Lagu Adu Rayu Dari Yovie, Tulus, dan Glenn Tentang Cinta Segitiga
BELAJAR MUSIK - Chord Gitar & Lirik Lagu Adu Rayu Dari Yovie, Tulus, dan Glenn Tentang Cinta Segitiga
POS-KUPANG.COM - BELAJAR MUSIK - Chord Gitar & Lirik Lagu Adu Rayu Dari Yovie, Tulus, dan Glenn Tentang Cinta Segitiga
ADU RAYU
C G Am Fm
C E Am G
Maukah lagi kau membuang ragu
F Em Dm G
Dan sendu yang lama
C E Am G
Dia yang dulu pernah bersamamu
F Em Dm
Memahat kecewa...
Am F Em
Atau kau inginkan yang baru
Dm G
Sungguh menyayangimu
Baca Juga
|Viral Mulan Jameela Jawab Misteri Lirik Lagu Makhluk Tuhan Paling Seksi, Ini yang Dilakukan Netter
|VIDEO: BELAJAR MUSIK - Chord Gitar & Lirik Lagu Pamit Dari Artis Tulus Asal Bukittinggi, Sumbar
|BELAJAR MUSIK - Chord Gitar & Lirik Lagu Pamit Dari Artis Tulus aSAL Bukittinggi, Sumatera Barat
|VIDEO: Belajar Musik - Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Luar Andmesh Kamaleng, Putra Alor NTT
|VIDEO: Belajar Musik - Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Luar Andmesh Kamaleng, Putra Alor NTT
Penulis: OMDSMY Novemy Leo
Editor: OMDSMY Novemy Leo