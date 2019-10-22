BELAJAR MUSIK - Chord Gitar & Lirik Lagu Adu Rayu Dari Yovie, Tulus, & Glenn Soal Cinta Segitiga

BELAJAR MUSIK - Chord Gitar & Lirik Lagu Adu Rayu Dari Yovie, Tulus, dan Glenn Tentang Cinta Segitiga

BELAJAR MUSIK - Chord Gitar & Lirik Lagu Adu Rayu Dari Yovie, Tulus, & Glenn Soal Cinta Segitiga
ist
Chord Gitar & Lirik Lagu Adu Rayu Dari Yovie, Tulus, dan Glenn Tentang Cinta Segitiga 

BELAJAR MUSIK - Chord Gitar & Lirik Lagu Adu Rayu Dari Yovie, Tulus, dan Glenn Tentang Cinta Segitiga

POS-KUPANG.COM -  BELAJAR MUSIK - Chord Gitar & Lirik Lagu Adu Rayu Dari Yovie, Tulus, dan Glenn Tentang Cinta Segitiga

ADU RAYU

 
C G Am Fm

C E Am G
Maukah lagi kau membuang ragu

F Em Dm G
Dan sendu yang lama

C E Am G
Dia yang dulu pernah bersamamu

F Em Dm
Memahat kecewa...

Am F Em
Atau kau inginkan yang baru

Dm G
Sungguh menyayangimu

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Tags
chord gitar
lirik lagu
Adu Rayu
Glenn Fredly
Tulus
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Penulis: OMDSMY Novemy Leo
Editor: OMDSMY Novemy Leo
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