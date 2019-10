Sosok Tonny Sumartono Pria di Balik Kesuksesan Sri Mulyani 'Menteri Terbaik Dunia'

Sosok Tonny Sumartono Pria di Balik Kesuksesan Sri Mulyani 'Menteri Terbaik di Dunia'

POS-KUPANG.COM - Sri Mulyani merupakan Menteri Keuangan di era pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.

Sri Mulyani juga pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Belum diketahui apakah Sri Mulyani akan menjadi menteri lagi di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Selain menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga pernah menjabat sebagai menteri di bidang sama di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, siapa sangka ada sosok yang setia mendukung Sri Mulyani di balik kesuksesannya.

Tak lain ia adalah suami Sri Mulyani, Tonny Sumartono.

Sebagai sosok suami, Tonny Sumartono senantiasa mendukung karir Sri Mulyani hingga mendapat gelar menteri terbaik di dunia.

Dilansir dari TribunJateng.com, Sri Mulyani pernah mendapat Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Goverment Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates pada tahun 2018 silam.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian, penghargaan tersebut diserahkan oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.