Ketua PN Oelamasi Pimpin Staf Gelar Aksi "Turun ke Jalan"

POS- KUPANG.COM I OELAMASI---Ketua Pengadilan Negeri Klas II Oelamasi, Kabupaten Kupang, Decky A. S. Nitbani, SH, MH, memimpin langsung staf menggelar aksi "turun ke jalan".

Aksi ini dilakukan di area Jalur Jalan Timor Raya tepatnya di kawasan Civic Centre Kantor bupati Kupang dalam rangka mengkampanyekan public campaign.

Mengutip Rilis dari Pengadilan Negeri Oelamasi yang diperoleh POS KUPANG.COM, Jumat (18/10/2019), aksi "turun ke jalan" dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi public campaign Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBK) di Pengadilan Negeri Oelamasi.

Kegiatan dilaksanakan dengan membagi bunga, stiker serta brosur kepada masyarakat luas yang melintasi kawasan ini. Untuk kelancaran kegiatan dimaksud, Anggota Lantas Polres Kupang dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kupang turut dilibatkan.

Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan ini agar masyarakat luas mengetahui bahwa sistem kerja di Kantor Pengadilan Negeri Oelamasi saat ini "NO GRATIFIKASI, NO PUNGLI, NO KORUPSI dalam membangun Zona Integritas (ZI).

Ketua PN Oelamasi, Decky A. S. Nitbani, SH, MH menegaskan, dalam Public Champaign ini PN Oelamasi berharap agar masyarakat ikut terlibat aktif dalam pelayanan Public bagi para pengguna dan pencari keadilan yang dilakukan oleh PN Oelamasi sehingga dapat mewujudkan pelayanan prima dan bersih dari Korupsi.(Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Edi Hayong)