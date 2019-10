Yuk Kenali Kondom Baru ! Ada Baterei & Tombol On Off



POS-KUPANG.COM--Yuk Kenali Kondom Baru ! Ada Baterei & Tombol On Off

Kondom Baru Pakai Baterai Dilengkapi Tombol On Off, Kini Sudah Beredar, Berminat?

Telah beredar alat kontrasepsi pria ( Kondom) jenis baru.

Lebih canggih, kali ini bermodel eletrik.

Hal ini dijelaskan langsung oleh para penyuluh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor dalam acara Rebo Keliling Bupati Bogor di Halaman Kantor Kecamatan Ciomas, Rabu (9/10/2019).

Seorang penyuluh, Tati Hayati menjelaskan bahwa kondom jenis baru ini berfungsi seperti alat kontrasepsi pria pada umumnya.

Yakni mencegah sperma masuk ke rahim dalam program keluarga berencana (KB).

Serta kelebihannya, untuk kondom elektrik ini kata dia memilik daya getar dan dilengkapi baterai kecil.

"Ada baterainya, sama tombol on off. Kalau baterainya sudah lemah berarti getarannya juga lemah, bisa ganti (baterai) lagi," kata Tati saat ditemui TribunnewsBogor.com di lokasi, Rabu.

Manfaat dari alat kontraspesi elektrik ini, kata dia memungkinkan untuk membantu keharmonisan keluarga dalam hubungan suami istri.