New Sigra Hadir di Kupang, Dapatkan Diskon dan Hadiah Menarik

Mobil jenis New Sigra hadir di Kota Kupang, dapatkan Diskon dan hadiah menarik

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Astra Daihatsu terus berinovasi dengan menampilkan wajah baru dari mobil Daihatsu Sigra. Sejak diluncurkan pada 16 September 2019, New Daihatsu sudah diincar oleh banyak konsumen.

Kepala Cabang PT Prima Parama Mobilindo, Richard Saputra, kepada POS-KUPANG. COM, di ruang kerjanya, Rabu (16/10/2019), menyampaikan New Sigra setelah diluncurkan di Jakarta pada bulan lalu, saat ini telah hadir di Kupang kemarin. Maka dalam minggu ini, Daihatsu akan menggelar showroom event peluncuran New Sigra untuk masyarakat kota Kupang.

Kata Richard, akan ada banyak hadiah dan promo menarik yang menanti para calon konsumen. Jadi datanglah dan lihatlah secara langsung tampilan baru New Sigra dengan berbagai keunggulan. Karena sejak peluncuran sudah sekitar 30 konsumen yang melakukan indent. Ini berarti New Sigra begitu diminati para konsumen.

"Bulan ini kami menggelar DP 15 persen saja. Jadi masyarakat bisa segera melakukan indent," tuturnya.

New Sigra hadir dengan perubahan pada eksterior dan interiornya. Eksterior mobjl ini terdiri dari mew fr bumper & grill, new back door garnish, new led head lamp, new mudguard dan new design alloy.

Sedangkan yang terbaru dari interiornya yaitu new 2 tone instrument panel control, new seat material color, seat back pocket, new smartphone pocket dan new ac knob design.

Lanjutnya, dari segi kenyamanan new 2 din touch screen audio with rear parking camera dan retracable miror.

New Sigra dibanderol dengan harga mulai Rp 149.800.000 hingga Rp 193.800.000.

Tampilannya yang semakin mewah akan membuat kamu semakin keren ketika mengendarai. Ada beberapa warna yang disiapkan, seperti bronze, silver, orange, black, grey, icy white dan red. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)