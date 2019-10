VIDEO: BELAJAR MUSIK - Chord Gitar & Lirik Lagu Pamit Dari Artis Tulus Asal Bukittinggi, Sumbar

VIDEO: BELAJAR MUSIK - Chord Gitar & Lirik Lagu Pamit Dari Artis Tulus aSAL Bukittinggi, Sumatera Barat

POS-KUPANG.COM - VIDEO: BELAJAR MUSIK - Chord Gitar & Lirik Lagu Pamit Dari Artis Tulus aSAL Bukittinggi, Sumatera Barat

Lagu Pamit dinyanyikan oleh Muhammad Tulus, artis yang (lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia, 20 Agustus 1987.

Lagu Pamit Dari Artis Tulus

[intro] Em C

Em C



Em

Tubuh saling bersandar

C

Ke arah mata angin berbeda

Am Bm C

Kau menunggu datangnya malam

D G

Saat ku menanti fajar

Em

Sudah coba berbagai cara

C

Agar kita tetap bersama

Am Bm C

Yang tersisa dari kisah ini

D G

Hanya kau takut ku hilang

Am D

Perdebatan apapun menuju kata pisah

B

Jangan paksakan genggamanmu

[chorus]

Em Am

Izinkan aku pergi dulu

G D

Yang berubah hanya tak lagi ku milikmu

Em Am

Kau masih bisa melihatku

G D

Kau harus percaya ku tetap teman baikmu

[int] Em C

Em

Sudah coba berbagai cara

C

Agar kita tetap bersama

Am Bm C

Yang tersisa dari kisah ini

D G

Hanya kau takut ku hilang