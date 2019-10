Rambu Piras Luncurkan Single Perdana "Keajaiban Biasa"

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Rambu Piras, atau yang biasa dipanggil Rambu/Dini, Runner up ajang kompetisi The Voice Indonesia Musim Ketiga.

Wanita berdarah Sumba-Jawa peraih beasiswa dengan gelar Sarjana Teknik Industri di Universitas Kristen Petra Ini terlahir di Magelang namun tumbuh besar di Kupang, NTT.

Rambu sangat bangga akan keindahan alam NTT dan kain tenunnya, sehingga wanita yang sarat akan prestasi ini seringkali dijuluki 'Mutiara dari Timur.

Ketertarikan akan musik khususnya tarik suara dimulai saat bergabung dengan paduan suara UK Petra.

Di sela-sela waktinya bekerja disebuah Bank Swasta Asing di Surabaya, Kemampuan olah vocal Rambu semakin terasah di komunitas musik yang telah menjadi 'rumah kedua' baginya.. STRADIVARI ORCHESTRA.

The Voice Indonesia musim ketiga sudah berakhir, tapi justru itulah awal yang baru bagi Rambu untuk semakin serius melangkah di industri musik Indonesia.

Bersama sahabat-sahabatnya dalam bermusik, baru-baru ini terciptalah single pertama..

KEAJAIBAN BIASA.

Keajaiban Biasa bercerita tentang bagaimana seorang insan mesyukuri fenomena-fenomena kecil dalam hidup, 'a little step in every moments of her life' yang lambat laun bertumbuh menjadi satu hal yang luar biasa.

Sama seperti halnya CINTA..

Mujizat terbesar dalam kehidupan kita pun selalu diawali dengan "Keajaiban Biasa"