Yuk Nikmati Menu kNekeR duL be sante, Rasanya tak Disangka

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ingin menyicipi makanan dan minuman dengan bentuk unik, harga spesial dan rasanya tak dinyana hingga bikin kangen? Jangan tunggu lagi. Segeralah ke Warung kNekeR duL be sante.

Warung kNekeR duL berada di Jalan Perintis Kemerdekaan III Nomor 38 Kota Baru, Kelapa Lima, Kupang, NTT.

Di warung semi cafe ini pengelola meramu setiap menu dengan kasih sayang. Buka setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 11.00 Wita hingga pukul 20.00 Wita. Hari Sabtu dan Minggu buka pukul 15.00 Wita sampai pukul 20.00 Wita.

Di Warung kNekeR duL, pelanggan bisa menikmati makanan dengan harga unik 12, 13, 14 dan 15. Seperti nasi telur Rp 12.000/porsi, nasi ikan tarobek Rp 13.000/persi, nasi kacang nendang Rp 14.000/porsi dan nasi daging tarobek Rp 15.000/porsi.

"Ada juga menu spesial, yakni nasi kNekeR duL seharga Rp 20.000/porsi yang merupakan gabungan dari menu 13, 14 dan 15. Menu kacang merah nendang kNekeR duL diracik dengan bumbu spesial kNekeR yang rasanya tak disangka, sangat unik," promo Novemy Leo Novel, Owner kNekeR duL be sante di Kupang, Rabu (25/9/2019).

Bahkan untuk pelajar dan mahasiswa, ada kortingan khusus jika bisa menunjukkan kartu pelajar atau kartu mahasiswa.

"Pelajar dan mahasiswa bisa makan dengan harga spesial di kNekeR duL," kata Novel.

Novel mengatakan, setiap hari Rabu pada minggu terakhir setiap bulan, tersedia paket pangan lokal. Paket itu bernama Jantung Hati Tuak Manis yang terdiri dari pisang rebus, ubi rebus, ikan pepes, sayur jantung pisang plus tuak manis, minuman khas NTT seharga Rp 20.000/porsi.

"Tiap hari Rabu minggu terakhir setiap bulan, kami siapkan pangan lokal plus interaksinya pakai bahasa daerah masing-masing dan atau bahasa Inggris. Tujuannya, agar kita bisa berbagi dan mengetahui bahasa daerah serta Bahasa Inggris. Jangan khawatir, kami pun belum fasih tapi mari kita mencoba mengucapkannya sambil makan pangan lokal di kNeker duL, pasti seru," kata Novel, yang juga wartawan ini.

Untuk cemilan, pelanggan bisa mencoba pisang stik pelangi 3 rasa, yakni strawberry, cokelat dan keju seharga Rp 20.000 per porsi. Pada sore hari mulai pukul 15.00 Wita, kNekeR duL menyediakan gorengan, pisang kNekeR duL dan Makao Spider denfan sambal khas kNekeR duL. "Harganya Rp 5.000 per 4 pcs. Dicoba dulu pasti ketagihan," tantang Novel.