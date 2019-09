Hanya di Minggu Ini, Belanja di Hypermart Bundaran PU Dapat Hadiah Langsung





POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Penawaran yang sangat spesial bisa ditemui oleh customer setia Hypermart Bundaran PU. Karena tidak hanya harga yang spesial tetapi customer juga bisa memanfaatkan hadiah langsung.

Misalnya bila customer membeli rice cooker di Hypermart, maka akan mendapatkan hadiah langsung berupa 5 kilogram dan minyak goreng Filma dua liter.

Namun promo ini hanya berlaku bagi Anda yang berbelanja menggunakan Ovo Cash. Selain rice cooker ada pula beberapa item yang ditawarkan dengan harga spesial dengan Ovo Cash.

Department Meat and Seafood Manager, Owen, kepada POS-KUPANG. COM, Jumat (27/9/2019), menyampaikan akhir pekan ini ada banyak promo yang ditawarkan kepada customer setia Hypermart Bundaran PU Kupang.

Bila telah memanfaatkan hadiah langsung, customer bisa berjalan-jalan di area fresh. Karena ada begitu banyak harga murah untuk buah-buah segar.

Anggur merah globe ditawarkan dengan harga yang termurah di kota Kupang Rp 2.990 per 100 gram.

Ada pula lengkeng bangkok super Rp 3.590 per 100 gram, buah naga merah Rp 3.290 per 100 gram, apel fuji super Rp 5.990 per 100 gram, melon sky Rp 1.990 per 100 gram, pisang ambon Rp 1.490 dan wortel brastagi Rp 2.690.

Customer, kata Owen, juga bisa memanfaatkan diskon yang hanya berlaku selama empat hari ini mulai (27-30/9/2019).

Tersedia diskon hingga 30 persen untuk semua sepeda, kabinet susun plastik, handuk/keset, kaos dan baju tidur wanita, pria dan anak-anak.

"Masih banyak item-item yang didiskon hingga area elektronik. Jadi tunggu apalagi, datang ke Hypermart Bundaran PU sekarang dan rasakan secara langsung hematnya berbelanja di Hypermart," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)