6 Petinju NTT Mendulang Emas di Pra PON XXX tahun 2019 di Ternate Maluku Utara, Ini Nama Petinju

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM - Tujuh orang petinju NTT bertandingan pada babak final enam petinju Flobamora - NTT, enam petinju diantaranya berhasil meraih medali emas, di Kejuaraan Tinju Pra PON di Tarnate, Maluku Utara, Kamis (26/9/2019) kemarin.

Demikian laporan pelatih tinju Pra PON NTT, David Hari dari venue pertandingan di Ternate, Kamis kemarin

" Syalom puji syukur kepada Tuhan yang telah menjawab doa masyarakat NTT dan menganugerahkan kemenangan kepada anak NTT dengan hasil membagakan pada iven Pra PON ke XX d i Ternate dengan mendulang hasil 6 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu," lapor David Hari

David Hari melaporkan, petinju putri NTT Enggelina niis menang angka vs Matrina Menohai (Maluku Utara),

Petinju Sandu Calvin (NTT) menang angka vs Ririn Saraha (Jabar) dan Sherly Kase (NTT) kalah angka Novita Sinadya ( DKI Jakarta). Ermiaty Ngongo ( NTT) menang angka vs Gresia Kayhatu ( Jabar) serta Imaculata Loda NTT) menang angka vs Ildawaty (Jabar) 6. Albertis Tarlandu ( NTT) menang angka Juan Abas (Slut) dan petinju Lucky Hari (NTT) menang am fit Sunan Agung Amoragan (Maluku Utara).