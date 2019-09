Intip Serunya Reuni Miss Universe 2015 di Bali, Mengunjungi Tempat Wisata Sambil Belajar Budaya Bali

POS-KUPANG.COM - Setelah sukses digelar tahun 2018, reuni Miss Universe 2015 kembali dilaksanakan di Indonesia.

Reuni Miss Universe 2015 kali ini diadakan di Bali tanggal 17-25 September 2019.

Para finalis Miss Universe 2015 merasakan momen reuni sambil menikmati keindahan Bali.

Tagline reuni Miss Universe 2015 adalah The Beauty for Sustainable Nature, Culture and Heritage.

Dalam rilis Kemenpar kepada TribunTravel, Minggu (22/9/2019), ada 14 finalis dari berbagai negara yang turut hadir dalam acara reuni Miss Universe 2015 tahun ini.

Beberapa finalis Miss Universe 2015 yang hadir di antaranya Narissara Nena France (Britania Raya), Toria Nichole Fakanos (Bahama), Vanessa Tevi Kumares (Malaysia), Lisa Marie White (Singapura), Debbie Collins (Afrika Selatan), Catalina Morales (Puerto Riko), Alysha Boekhoudt (Aruba), Emilia Araujo (Portugal), Claudia Barrionuevo (Argentina), Martine Hjorungdal (Norwegia), dan Annelies Toros (Belgia).

Momen reuni Miss Universe 2015 di Bali (dok Kemenpar)

Dari foto-foto yang dikirim Kemenpar, tampak para peserta Reuni Miss Universe 2015 mengisi acara di Bali dengan mengunjungi tempat-tempat wisata sambil mempelajari budaya Bali.

Mereka tampak mengenakan pakaian khas Bali dan berlatih beraneka tarian Bali.

Si Anindya Kusuma Putri, finalis Miss Universe 2015 asal Indonesia mengatakan bahwa reuni yang digelar di Bali itu untuk mempersatukan kembali hubungan pertemanan para finalis Miss Universe 2015.