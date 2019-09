Pada Situs Kemendagri diduga diretas, sempat tampilkan teks RIP KPK, ini tulisan lainnya

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Situs Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri diduga mengalami peretasan sejak Minggu (22/9/2019) malam.

Hingga Senin (23/9/2019) pagi, portal beralamat www. kemendagri.go.id tersebut tidak dapat diakses.

• Kinerja DPR RI Periode 2014-2019 Kurang Puas, Hasil Jajak Pendapat Litbang Kompas

Saat itu, situs Kemendagri sempat menampilkan teks perihal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di baris atas laman tersebut, muncul tulisan berwarna hitam yang berbunyi, "Hacked by Security007". Muncul pula tulisan "Your file is mine".

Di bawah kalimat itu, tertera gambar batu nisan yang ditaburi bunga. Batu nisan dalam gambar bertuliskan "R.I.P KPK".

• Terungkap, Ibu yang Suruh Anaknya Mengemis Ternyata Sempat Meludahi dan Memukul Wartawan

Ada sederet kalimat berwarna merah yang muncul di bawah gambar yang bunyinya: "Kau itu pemimpin, yang gaji kau itu kami, bukan keinginan mereka yang berdasi!!! Suara rakyat kau batasi, semua kau anggap makar dan diskriminalisasi. Kau hanyalah boneka yang diikat tali. Tak lebih dari sebuah komedi!!!".

Sejak Minggu (22/9/2019) malam hingga Senin (23/9/2019) pagi, Kompas.com masih berupaya mengonfirmasi ke pihak Kementerian Dalam Negeri.

Namun, hingga saat belum ada jawaban yang didapatkan.

Adapun, pesan yang disampaikan diduga terkait pengesahan Undang-Undang KPK yang baru hasil revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Revisi dianggap melemahkan peran KPK dalam pemberantasan korupsi, terutama terkait penindakan. (Kompas.com)