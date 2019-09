Nia Ramadhani Tetap Cantik Tanpa Make Up, Teman Marshanda Jadi Sorotan, Perawatan Seharga Mobil! 

Nia Ramadhani Tetap Cantik Tanpa Make Up, Sahabat Marshanda Jadi Sorotan, Hasil Perawatan Seharga Mobil!

POS KUPANG.COM -- Nia Ramadhani terkenl sebagai public figure yang kerap tampil glamor dengan make up yang selalu terlihat on point.

Sebagai sosialita istri pengusaha kaya, tak heran jika penampilan Nia Ramadhani selalu menjadi sorotan.

Biasa tampil dengan riasan wajah yang gaun-gaun mewah, kali ini Nia Ramadhani memamerkan wajahnya yang polos tanpa polesan make up sama sekali.

Dalam unggahan itu, Nia Ramadhani terlihat mengenakan kaus putih dan rambutnya dibiarkan lurus tergerai.

Melalui caption yang ditulis, diketahui Nia Ramadhani sedang menikmati waktu liburnya saat itu.

Nia Ramadhani tampil glamor dengan polesan make up tebal (instagram @ramadhaniabakrie)

Ibu tiga anak ini seolah-olah ingin mengambil kesempatan waktu luangnya ini untuk membuat kulitnya bebas bernapas tanpa polesan make up.

"Day off! No make up,nothing! (Libur! Saatnya tampil tanpa make up sama sekali!)," tulis Nia.

Walaupun tidak mengenakan make up sama sekali, Nia tetap terlihat segar dengan bibirnya masih terlihat pink merona.

Kulit Nia pun tidak tampak pucat dan tetap berseri-seri.