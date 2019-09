Andmesh Kamaleng Jadi Superstar, Kalimat Anang Terbukti, Lagu Anak Kupang Dicover Penyanyi Belanda

POS KUPANG.COM -- Masih ingat saat Andmesh Kamaleng mengikuti Audisi Rising Star Indonesia 2016 lalu.

Di depan juri masing-masing Judika Ariel NOAH, Rossa dan Anang Hermansya , Andmesh Kamaleng menyanyikan lagu "I'm Not The Only One".

Saat itu penampilan anak Kupang ini langsung menarik perhatian empat juri ajang pencarian bakat tersebut. Empat juri bahkan tidak banyak memberi komentar dan langsung menyatakan Yes artinya Andmesh Kamaleng lolos audisi.

Namun, saat Andmesh hendak pamit, Anang Hermansyah mengeluarkan kata-kata yang kini terbukti yaitu Akan Ada Orang Kupang yang Jadi Superstar.

Kata-kata Suami Ashanty kini terbukti. Andmesh kini menjelma menjadi superstar. Lagu-lagunya ini terdengar hampir di semua radio dan dinyanyikan berulang ( cover ) di media sosial.

Lagu-lagu milik Andmesh yang meledak antara lain Cinta Luar Biasa dan Hanya Rindu

Bahkan lagu Hanya Rindu dicover oleh penyanyi Belanda Emma Heesters dalam versi Bahasa Inggris yang diunggah di instagramnya.

Penyanyi Belanda Emma Heesters Cover Lagu Hanya Rindu dari Andmesh Kamaleng, Ini Profilnya



Lagu Andmesh Kamaleng berjudul Hanya Rindu berhasil menuai kesuksesan.