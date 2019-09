Link Live Streaming SCTV Manchester United vs Astana Liga Europa 2019/2020 Jumat 20/9 Jam 02.00 WIB

Live Streaming Manchester United vs Astana Liga Europa 2019-2020, Jumat (20/9/2019) dini hari WIB.

Live Streaming Manchester United vs Astana di Liga Europa 2019/2020 tersaji via Link Live streaming Vidio.com premier gold and platinum

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung dan Live Streaming SCTV Manchester United vs Astana (Man United vs Astana) di Liga Europa pada Jumat (20/9/2019) dini hari yang diprediksi berlangsung ketat.

Siaran langsung dan live streaming SCTV Man United vs Astana (MU vs Astana) dijadwalkan berlangsung mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live streaming Man United vs Astana dapat diakses via Live streaming Liga Europa di TV Online Usee TV & Vidio Premier Gold atau Platinum (berbayar).

Manchester United akan memulai kampanye Liga Europa 2019/20 grup L dengan pertandingan kandang melawan klub Kazakhstan Astana di Stadion Old Trafford, Manchester.

Tentu saja, bukan kompetisi Eropa yang diinginkan oleh Ole Gunnar Solskjaer tetapi Setan Merah adalah pemenang Liga Eropa edisi 2016/17.

Tim Manchester United siap mengulangi prestasi itu dan mengembalikan Liga Champions ke Old Trafford.

Astana keluar dari Liga Champions di babak kualifikasi musim ini, kalah agregat 3-2 dari CFR Cluj.

Tetapi Astana mampu mengalahkan BATE dengan skor yang sama untuk mencapai babak grup Liga Eropa.

Astana sendiri adalah tim besar yang telah memenangkan lima gelar terakhir Liga Premier Kazakhstan, tentu bukan lawan yang bisa diremehkan oleh Man United.