Smartphone Samsung Galaxy A10s Untuk Aktivitas Ngelive Hanya Satu Jutaan

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Samsung Electronics Indonesia kemarin meluncurkan Galaxy A10s yang siap untuk nge-live dengan teknologi yang telah ditingkatkan. Galaxy A10s berbekal kamera 13+2 MP dengan kemampuan Live Focus.

Denny Galant, Head of Product Marketing IT & Mobile Samsung Electronics Indonesia, era of live kini menjadi milik semua kalangan masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali bagi yang masih menikmati kreasi foto sebagai konten andalan yang bisa mereka unggah secara live melalui akun media sosial.

"Namun, terkadang tidak semua smartphone menawarkan kemampuan yang serbaguna dengan harga yang juga bersaing," kata Denny dalam siaran pers.

"Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, Galaxy A10s dengan harga Rp 1,899 juta hadir dengan teknologi yang ditingkatkan dari seri sebelumnya, seperti dual camera dengan kemampuan Live Focus serta kamera depan beresolusi 8MP untuk kreasi konten yang lebih menarik," imbuh Denny.

• Fapet Undana Didik Mahasiswa Berjiwa Wira Usaha Bukan Berorientasi ASN

• Nama Roger Danuarta & Cut Meyriska Terseret Saat Rezky Aditya & Citra Kirana Undangan Bareng

Menurut Denny, sebanyak 68 persen konsumen Indonesia saat ini mencari informasi mengenai smartphone yang akan mereka beli melalui perangkat mobile secara online. Kata kunci "smartphone terjangkau" meningkat hingga dua kali lipat dari sebelumnya.

Itu menandakan, minat konsumen yang masih mengacu pada harga smartphone yang terjangkau tapi tetap memiliki fitur unggulan yang bisa membantu aktivitas keseharian mereka.

Nah, berbekal dual camera 13+2 MP dengan kemampuan Live Focus, pengguna Galaxy A10s bisa dengan mudah memanfaatkan fitur tersebut untuk membuat hasil foto yang lebih epik dan otentik. Cukup dengan hanya mengatur hasil Bokeh pada jepretan foto.

Fungsi itu juga bisa pengguna Galaxy A10s gunakan pada kamera depan dengan lensa 8MP yang membuat foto maupun video live ataupun vlog semakin terang dan tajam.

Selain itu, untuk pertama kalinya varian Galaxy A10s menawarkan dua pilihan opsi keamanan melalui fingerprint scanner serta face recognition, seiring privasi pengguna yang semakin terjaga. Serta, kemampuan baterai yang tahan lama dengan all day battery 4.000 mAh yang mampu menemani aktivitas nge-live seharian penuh.

Untuk menambah kreasi konten live yang menarik, Galaxy A10s mendapat dukungan fitur lainnya seperti AR Sticker yang bisa membuat hasil konten foto lebih kreatif. Caranya, dengan menambahkan filter maupun pilihan sticker kekinian.