Akun Instagram Ustadz Maaher Hilang Usai Kritik The Santri Wirda Mansur Putri Ustadz Yusuf Mansur

Akun Instagram Ustadz Maaher Atthuwalibi menghilang di Instagram setelah dirinya mengritik pedas film The Santri yang diperankan Wirda Mansur, putri Ustadz Yusuf Mansur dan Emil Dardak.

Penelurusan POS-KUPANG.COM, akun Instagram Ustadz Maaher Atthuwalibi tidak bisa dibuka pada pukul 16.00 WITA.

Padahal, empat jam sebelumnya, akun Instagram Ustadz Maaher Atthuwalibi masih bisa dibuka dengan postingan di antaranya terkait dengan film The Santri.

Pada saat Instagram Ustadz Maaher Atthuwalibi dibuka, hanya ada tulisan:

Sorry, this page isn't available.

The link you followed may be broken,

or the page may have been removed.

Go back to Instagram.