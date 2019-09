Tanpa Ahok & Puput Nastiti Devi, Veronica Tan Semringah Temani Nicholas Sean Ulang Tahun , Marahan?

Veronica Tan Semringah Temani Nicholas Sean Ulang Tahun ke-21 tanpa Ahok dan Puput Nastiti Devi, Marahan?

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Putra sulung Basuki Tjahaja Purnama BTP alias Ahok, Nicholas Sean, Selasa ini (17/9/2019) berulang tahun ke-21.

Tidak nampak sang ayah Basuki Tjahaya Purnama dan ibu tiri Puput Nastiti Devi, kenamakah dua pasangan yang tengah menanti kelahiran buah hati pertama mereka.

Apakah hubungan Veronica Tan anak-anaknya sedang kurang harmonis dengan ayah mereka Ahok BTP bersama Puput Nastiti Devi?

Di hari pertambahan usianya itu, Sean, sapaan akrabnya, membagikan foto bersama sang ibu, Veronica Tan dan dua adiknya.

Sean memiliki dua adik yakni Nathania Purnama dan Daud Albeenner Purnama.

Dilihat di postingan Instagram, Sean menuliskan keterangan foto berbahasa Inggris.

"A memento of my developmental milestones up to this birthday."

Yang artinya, "Kenang-kenangan dari tonggak perkembangan saya hingga ulang tahun ini,"

Melihat postingan Sean, warganet ramai-ramai memberikan ucapan selamat ulang tahun.