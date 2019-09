Marcella Simon Masuk Islam,Pacarnya Polisi Sudah 12 Thn Pacaran, Kemanapun Pergi Pasti Balik ke Saya

Marcella Simon Masuk Islam, Pacarnya Polisi Sudah 12 Tahun Pacaran, Kemanapun Pergi Pasti Balik ke Saya'



POS KUPANG.COM -- Wanita cantik Marcella Simon tengah jadi sorotan karena keputusannya untuk menjadi mualaf.

Sahabat Cut Meyriska ini mengucapkan kalimat syahadat dibantu oleh Ustadz Adi Hidayat

Keputusan Marcella Simon ini membuat banyak warganet penasaran.

Tak sedikit yang menduga jika wanita berusia 30 tahun ini lantaran sosok pria bernama Indra Agung Perdana Putra

Pria yang tak lain adalah kekasihnya.

Dia diketahui seorang polisi.

Melalui Instagram @marcella_simon, Marcella Simon kerap mengunggah kalimat manis untuk sang kekasih

Berikut beberapa di antaranya:

1. Selalu Kembali

Caption

"So lucky by having someone like you to show me more about faith.. jar sidin,