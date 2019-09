Inilah 7 Fakta Claudia Emmanuela Santoso, Gadis Asal Cirebon yang Tampil di The Voice Jerman

Claudia Emmanuela Santoso membuat heboh masyarakat Indonesia.

Penampilannya di The Voice Jerman menuai banyak pujian.

Ini 7 fakta Claudia Emmanuela Santoso yang berhasil pukau para juri The Voice Jerman.

POS-KUPANG.COM - Lagi-lagi Indonesia dibuat bangga! Sosok Claudia Emmanuela Santoso menjadi viral di media sosial usai video penampilannya di ajang The Voice Jerman menjadi viral.

Claudia Emmanuela Santoso tampil memukau di panggung The Voice Jerman menunjukkan kemampuan dan suara emasnya.

Claudia menyanyikan lagu milik Loren Allred berjudul 'Never Enough' dan berhasil membuat keempat juri The Voice Jerman melakukan standing ovation!

Yuk kepoin beberapa fakta tentang Claudia Emmanuela Santoso, cewek yang viral berkat aksi spekta di The Voice Jerman!

1. Claudia Emmanuela Santoso diketahui merupakan lulusan SMA Kristen Penabur Cirebon, dan saat ini ia sedang melanjutkan studinya di Jerman.

Claudia Emmanuella Santoso (Instagram.com/audi_emmanuella)

2. Saat ini, usia Claudia Emmanuela Santoso udah menginjak 18 tahun.

Claudia Emmanuella Santoso (Instagram.com/audi_emmanuella)

3. Enggak cuma bersuara merdu, Claudia diketahui piawai memainkan beberapa alat musik, seperti piano hingga gitar.

Claudia Emmanuella Santoso (Instagram.com/audi_emmanuella)

4. Pada tahun 2018, Claudia berhasil menjadi juara I dalam ajang cover lagu soundtrack film 'Dimsumartabak', lho!

Claudia Emmanuella Santoso (Instagram.com/audi_emmanuela)

5. Claudia ternyata pernah mengikuti ajang pencarian bakat Mamamia pada tahun 2014. Hal ini diketahui lewat bio di akun Instagram miliknya.

Claudia Emmanuella Santoso (Instagram.com/audi_emmanuella)

6. Menurut cerita sang mama, Christin Gunawan, Claudia sedari kecil emang udah suka musik.

Kedua orangtuanya sering memperdengarkan lagu-lagu anak yang riang ketika Claudia mulai rewel. Langsung diam!

Claudia Emmanuella Santoso (Instagram.com/audi_emmanuella)

7. FYI, Claudia Emmanuela Santoso memilih masuk ke tim mentor Alice Merton di ajang The Voice Jerman.