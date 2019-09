MERINDING , Peserta The Voice Jerman Asal Indonesia Buat 4 Juri standing ovation, Mata Berkaca -kaca

POS KUPANG.COM -- Mengenakan gaun berwarna merah jambu dengan rambut panjang terurai, Claudia Emanuela Santoso berdiri di hadapan para juri dan penonton ajang pencarian bakat The Voice of Germany

Beberapa detik sebelum bernyanyi, peserta asal Cirebon , Jawa Barat, Indonesia, tersebut menghela nafas panjang, kemudian mulai memegang mikrofonnya.

Malam itu, Claudia menyanyikan lagu The Greatest Showman Cast berjudul "Never Enough" dalam babak Blind Audition.

Saat Claudia menyanyikan lagu tersebut, empat orang juri yang terdiri dari Alice Merton, Sido, Rea Garvey, dan Mark Foster duduk membelakangi Claudia.

Juri yang tertarik dengan suara Claudia akan menekan tombol dan membalikkan kursinya. Claudia tampak begitu menghayati lagu yang ia bawakan dan membuat juri tampak kagum.

Mendekati bagian reffrain, Rea Garvey menekan tombolnya, tanda tertarik dengan penampilan Claudia. "For me. Never, never. Never, never. Never, for me. For me. Never enough.

Never enough. Never enough. For me. For me. For me," nyanyi Claudia dengan lantang dan merdunya, seperti dikutip dari YouTube The Voice of Germany, Jumat (13/9/2019).

Menyusul, tiga juri lainnya turut menekan tombol tanda akan bersaing mendapatkan Claudia masuk ke tim mereka.

Tertarik dengan penampilan Claudia, Rea memintanya kembali menyanyikan lagu tersebut sekali lagi.

Dengan penuh semangat dan percaya diri Claudia kembali menyanyikan lagu tersebut. Tak disangka, keempat juri memberikan apresiasi luar biasa kepada Claudia dengan melakukan standing ovation.

Bahkan, salah satu juri, Alice Merton menghampiri Claudia ke atas panggung dan memeluknya sambil mata berkaca-kaca.

Claudia terlihat menitikkan air mata tanda bahagia. Momen itulah yang tergambar dalam video berjudul "The Greatest Showman Cast - Never Enough (Claudia Emmanuela Santoso)| Voice of Germany 2019 | Blinds" yang diunggah dalam kanal YouTube resmi The Voice of Germany.

"Claudia yang berusia 18 tahun datang seorang diri dari Indonesia ke Jerman untuk belajar. Malam ini, ia menciptakan momen spesial dengan menyanyikan lagu The Greatest Showman Cast, "Never enough" dengan versinya sendiri. penonton dan juri benar-benar terpana!" isi keterangan dalam video tersebut. Claudia lolos ke tahap berikutnya dan memilih Alice sebagai mentornya. Membanggakan, ya! Selamat Claudia!

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bikin Bangga! Claudia, Peserta The Voice Jerman Asal Cirebon Buat 4 Juri Standing Ovation",