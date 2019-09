Naturalisasi Bek Persib Molor, Unggahan Terbaru Fabiano Beltrame Banjir Komentar Bobotoh

POS-KUPANG.COM - Bek tengah Persib Bandung, Fabiano Beltrame harus kembali bersabar untuk menunggu proses naturalisasinya yang tak kunjung selesai.

Dilansir TribunWow.com, hal itu membuat peluang Fabiano Beltrame untuk tampil di putaran kedua bersama Persib Bandung semakin kecil, Jumat (13/9/2019).

Melihat situasi yang sedang dialami oleh Fabiano Beltrame, pendukung Persib Bandung, Bobotoh banyak memberikan dukungan.

Dukungan dari Bobotoh untuk ditunjukkan melalui komentar di unggahan terbaru Fabiano Beltrame.

Fabiano Beltrame mengunggah sebuah foto saat dirinya sedang mengikuti latihan bersama Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jumat (13/9/2019).

Dalam keterangan fotonya, Fabiano menuliskan kata-kata yang menggambarkan dengan situasi yang sedang dialami saat ini.

"Sometimes you have to know how to weather a storm with the joy of a sunny day.

(Kadang-kadang Anda harus tahu cara menghadapi badai dengan kegembiraan hari yang cerah- Red).

#staystrong