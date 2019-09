Sama-sama Pedangdut, Ini Bedanya Via Vallen dan Ayu Ting Ting Rayakan Ultah Ibunda

Sama-sama Pedangdut, Ini Bedanya Via Vallen dan Ayu Ting Ting Rayakan Ultah Ibunda

POS KUPANG.COM -- Acara ulang tahun ibunda Via Vallen belakangan ini menjadi sorotan.

Ulang tahun ibunda Via Vallen yang ke 45 tahun disoroti karena kue pemberian Via Vallen yang menjadi kejutan di acara itu.

Via Vallen memberi kado sebuah kue yang dalamnya ada berlembar-lembar uang Rp 100 ribu an.

Uang tersebut bisa ditarik dari kue lalu dikalungkan di badan sang ibu.

Tak hanya itu, sang ibunda juga turut mendapatkan kado berupa emas yang langsung dipakaikan ke tubuhnya.

Ekspresi bahagia pun sangat terlihat jelas di video yang dibagikan Via.

Ibunda Via Vallen, Rosida Ningrum dapat kejutan kue ulang tahun berisi uang mirip ATMYouTube Via Vallen Official

• Ini Foto BJ Habibie dari Masa Anak-anak,Remaja Hingga Dewasa Menikah Juga Kata-kata Motivasi Beliau

• VIDEO Viral, Wanita Tanpa Busana Naik Motor Keliling Kota, Siswi Ditendang Hingga Pingsan

• RAMALAN ZODIAK KAMIS 12 September 2019,Taurus Bukan Hari yang Mudah,Scorpio Hari yang Menguntungkan

• Dihabisi Rekan Bisnisnya di Cafe Penjara,Pelaku Juga Setubuhi Nisa yg Sudah Meninggal,Ini Motifnya

Ibunda Via Vallen, Rosida Ningrum dapat kejutan kue ulang tahun berisi uang mirip ATM

Baca Juga: Beri Hadiah Uang Hingga Perhiasan Saat Ulang Tahun Sang Ibunda, Via Vallen Mengaku Justru Kena Nyinyiran Netizen!

Sama-sama pernah membuat pesta ulang tahun untuk ibundanya yang ke 45 tahun, cara Ayu Ting Ting menggelar pesta untuk ibunya berbeda dengan cara Via Vallen.