Aneka menu buffet untum sarapan pagi yang tersedia di Pala Resto On the Rock Hotel Kupang.

TRIBUN WIKKI : Nikmati Menu Sarapan Pagi di On the Rock Hotel, Kamu Bisa Makan Sepuasnya

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Bagi kamu yang selali sibuk dengan berbagai aktifitas pagi dan tidak sempat memasak menu sarapan pagi baik untuk dikonsumsi sendiri maupun keluarga patut mencoba penawaran ini.

Pala Restoran On the Rock menyajikan menu buffet dengan berbagai aneka menu dan berganti setiap harinya.

Tamu bisa menikmati menu breakfast "All you Can Eat" hanya dengan Rp 60.000 per orang.

Anda bisa makan sepuasnya hinggan kenyang mulai pukul 06.00 hingga 10.00 Wita

Executive Secretary, Kiky Berek, kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (5/9/2019), mengatakan bagi pengunjung hotel yang ingin sarapan pagi bisa langsung ke Pala Restaurant dan menikmati semua varian makanan indonesia, western dan juga untuk anak - anak.

"Syarat dan ketentuan berlaku jadi langsung saja ya datang ke hotel On the Rock Kupang by Prasanthi," ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)