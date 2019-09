LIVE STREAMING Timnas Indonesia vs Malaysia, Live di TVRI Kick Off 19.00 WIB, Bisa Nonton di HP



Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di Kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan melawan Malaysia di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Kamis (5//2019) malam.

Dari kubu tim tamu, dikutip Tribunnews dari halaman Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Pelatih Timnas Malaysia, Tan Cheng Hoe , tegaskan tetap mewaspadai kekuatan Indonesia.

Dirinya menyebutkan sudah mendapatkan informasi tentang Timnas Indonesia serta perubahan pemainnya.

“Saya fokus ke pasukan kami karena apa yang kami dapatkan informasi (soal Indonesia) bisa berbeda dan yang diterapkan juga tak pasti."

"Kami juga melihat Indonesia banyak melakukan perubahan pemain,” kata Tan Cheng Ho.

Cheng Hoe menambahkan, timnya harus tajam dan fokus jika ingin melaju jauh di kompetisi ini.

"Tentu saja kami ke Jakarta dengan satu hal di pikiran kami, jika kami ingin melaju jauh di periode ini, maka kami harus tajam dan fokus di tiap pertandingan," imbuh Cheng Hoe.

Pelatih Malaysia, Tan Cheng Hoe. (AFF)

Selain itu, Timnas Malaysia membawa 24 pemainnya dalam laga tandang mereka kali ini.