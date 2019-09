Komentar pengguna internet kebanjiran, Yahoo mendadak down di sejumlah Negara, apa penyebabnya?

POS-KUPANG.COM - Jutaan para penguna portal online yang selama ini menawarkan banyak layanan seperti konten berita, Yahoo Messenger, Yahoo Mail, Yahoo Maps, Flickr dan Yahoo Search, dilaporkan down atau error sejak 20 menit yang lalu.

Wartakotalive.com berusaha mengakses situs itu. Namun, lagi-lagi tidak bisa dibuka. Salah satu situs downdetector.com, dibanjiri komentar dari pengguna internet yang ada di sejumlah negara.

Tujuh menit lalu, BA Rhea, salah satu pengakses berita di Yahoo menuliskan, "Down in North Carolina." Pemakai lainnya menuliskan, "Down in Guam also...What is the cause? Anybody knows?" tulis RF, sebelas menit yang lalu.

@audbyname, "Morning! Anyone else having problems getting on to Yahoo today? ?"

@yeleena051710 "Hi, could anyone enlighten me, is yahoo site down? Or is it my internet connection? I cannot access yahoo website. Thanks in advance,"

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Yahoo. @johnstempinNPR ? "#BREAKING (5 Sept 02:55 ET) Yahoo and AOL delivering 404 errors globally.

Possibly other US based sites off line. Are you having a problem connecting to something? Reply here," tulisnya. (wartakota.tribunnews.com/Achmad Subechi)

