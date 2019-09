Diduga terlibat pembunuhan Edi Chandra Purnama dan Pradana, polisi tangkap pembantu Aulia Kesuma

POS-KUPANG.COM | BANDAR LAMPUNG - Polisi akhirnya berhasil menangkap pembantu dari Aulia Kesuma (34), yang tengah bersembunyi di atas gunung, Kamis dini hari, 5 September 2019.

Pembantu Aulia Kesuma diduga turut terlibat dalam kasus pembunuhan Edi Chandra Purnama alias Pupung Sadili (54) dan anaknya, M Adi Pradana alias Dana (23), warga Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Tim gabungan yang terdiri dari Tim Tekab 308 Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung bersama Reskrimum Polda Metro Jaya mengamankan tiga orang pembantu Aulia.

Ketiganya yakni, RSJ (35), warga Desa Way Galih, Tajung Bintang, Lampung Selatan; SO (19), warga Desa Simpang Kanan, Kecamatan Sumberrejo, Tanggamus; dan KA (43), warga Desa Way Galih, Tajung Bintang, Lampung Selatan.

Ketiganya diamankan di lereng gunung Dusun Tebak Cengkeh, Desa Telanai, Kecamatan Banding Agung, Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, pada Kamis dini hari 5 September 2019.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Pol Barly Ramadhany mengatakan, pihaknya membantu Polda Metro Jaya untuk menangkap ketiga pelaku.

"Memang anggota kami membackup dan membantu Polda Metro Jaya untuk menangkap tiga pelaku terkait pembunuhan di Lebak Bulus dan dibakar di Sukabumi," terangnya Kamis siang.

Lanjutnya, sebelumnya dua pelaku telah diamankan di Lampung Tengah.

"Dan kemudian dikembangkan lagi ditangkap tiga orang di Oku Selatan," tuturnya.

Masih kata dia, tim gabungan ini setidaknya telah mengikuti ketiga pelaku selama tiga hari.

"Da mendapati di OKU Selatan, anggota menuju kesana memakan waktu lima jam ke TKP karena daerah pegunungan dan tadi pagi jam 6 mereka turun dengan membawa tersangka," tuturnya.

Barly menambahkan, ketiganya saat ini dibawa menuju ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses selanjutnya. "Jadi satu perempuan, dua pria," tandasnya. (tribunlampung.co.id/hanif mustafa)

