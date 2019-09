So Sweet, 4 Zodiak Paling Romantis dan Selalu Menunjukkan Cintanya, Leo Bertabur Kasih Sayang

POS-KUPANG.COM - Benarkah zodiak bisa mempengaruhi sifat atau karakter seseorang? Ini jawabn para pakar astrologi.

"Zodiak yang berbeda memiliki talenta dan perjuangan yang berbeda," kata Juliana McCarthy, penulis buku The Stars Within You, A Modern Guide to Astrology, seperti dikutip Tribunnewswiki dari Bustle.

Jadi orang-orang yang tampaknya romantis dan memiliki kasih sayang besar cenderung seperti itu karena planet yang menaungi mereka.

"Libra dan Taurus secara alami penuh kasih sayang dan romantis karena mereka diperintah oleh Venus - planet cinta," katanya.

Meski zodiak yang disebutkan ini terlahir sebagai pecinta, itu tidak berarti zodiak lain tidak bisa seperti mereka.

"Faktanya, setiap zodiak dapat mencintai dengan indah dan memberi dan menerima kasih sayang yang cukup tergantung pada siapa mereka dan bagaimana gaya mereka berpasangan," kata McCarthy.

"Tapi sementara Libra dan Pisces bisa bersama siapa saja, tanda-tanda lain mungkin harus berusaha lebih keras untuk menemukan pasanganyang cocok yang dapat dengan terampil menarik kasih sayang mereka."

Jika Anda ingin menemukan pasangan yang romantis pada Anda dan mencurahkan kasih sayang yang besar pada Anda, berikut 4 zodiak yang memiliki sifat tersebut:

1. Taurus (20 April - 20 Mei)