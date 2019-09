Dies Natalis ke-57 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana, Hadirkan 100 Pemakala-Pembicara Lintas Negara

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO--Panitia Dies Natalis ke-57 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, bersama Accounting Research Institute UiTM MARA Malaysia dan berbagai kampus di Indonesia menggelar 4th International Public Sector Conference (IPSC) di Labuan Bajo.

Kegiatan itu berlangsung mulai Selasa (3/9/2019) sampai Kamis (5/9/2019) di Jayakarta Suite Hotel Labuan Bajo.

Ketua Panitia Sarinah Joyce M. Rafael, menyampaikan, kegiatan itu diikuti oleh lebih dari 100 pemakalah dan pembicara dari beberapa negara.

"Antara lain dari Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Australia dan Nigeria. Para pemakalah menyajikan hasil penelitian yang relevan dengan isu di sektor publik sekaligus mendiskusikan berbagai tema yang menarik dalam konteks ekonomi Indonesia, seperti Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES," kata Sarinah, lewat rilisnya yang diterima POS--KUPANG.COM, Selasa (3/9/2019).

Disampaikan bahwa pada acara itu juga diselenggarakan Seminar BUMDES yang menghadirkan tokoh dari Indonesia yaitu Prof. Gunawan Sumodiningrat sebagai Ketua Umum Forum Asosiasi Akademisi Desa dan BUMDES di Indonesia, Prof. So Jin Kwang selaku Gachon University, Korea Selatan dan Dr. Farah Aida Nazdri yakni ARI UiTM, Malaysia.

Seminar BUMDES itu bertemakan Transformation of Social Enterprise and Moving Towards Governance.

“Jadi tema konferensi adalah Energizing Public Sector towards the Next Industrial Revolution yang menghadirkan pembicara kunci yaitu Prof. Mardiasmo, MBA., Ph.D., CFrA., QIA., Ak., CA., FCMA., CGMA sebagai Wakil Menteri Keuangan, Prof. Tobin Im yakni Seoul National University, South Korea, Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si, Ph.D selaku Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang dan Viktor Bungtilu Laiskodat, SH, M.Si sebagai Gubernur NTT,” kata Sarinah.

Seminar yang akan berlangsung tiga hari itu juga menghadirkan para pakar seperti Dr. Maliki Heru Santosa, MBA, CRMA, Ak, CA, FGMA, CGMA, QIA, CFra, CIPSAS dari BPKP, Prof. Dr. Zahirul Hoque dari Business School La Trobe University Australia, Prof. Dr. Gugus Irianto dari Universitas Brawijaya.

Beberapa mitra yang mendukung kegiatan tersebut antara lain PKN STAN, UPN Veteran Surabaya , STIE Trianandra, AA Efendi Harahap, Fakultas Bisnis UNIKA Widya Mandala Surabaya, Universitas Mercubuana Jakarta, Universitas Terbuka Jakarta, Global Informatika Mandiri, Politeknik Elbajo Commodus, KAP Dolly Bambang Sudarmaji dan Rekan serta KAP Mahsun Nurdiono Kukuh & Partners, dan The Jayakarta Suites Komodo-Flores. (LAPORAN REPORTER POS--KUPANG.COM, SERVATINUS MAMMILIANUS).