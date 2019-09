Aston Hotel Kupang Hibur Party Lovers dengan Hadirkan DJ Amelia Intan

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Manajemen Aston Hotel Kupang menghadirkan DJ Amelia Intan dari Surabaya untuk menghibur party lovers Kota Kupang.

Kegiatan ini dilakukan di Leet Sky Dining and Lounge lantai 18 Hotel Aston Kupang, Jumat (30/8/2019) sekitar pukul 22.00 Wita hingga dinihari pukul 03.00 Wita.Dengan FDC (First Drink Charge) sebesar Rp 50 ribu dan free entry for ladies, party lovers Kota Kupang perlahan memenuhi ruang party.

Bertema 'Balinese Night Party', DJ party ini dimulai dengan penampilan menarik dari Reiden DJ Aston Hotel Kupang, DJ Marlon.

Suasana semakin meriah saat penampilan DJ Amelia Intan, dengan beat dan lighting yang menarik, para clubbers Kota Kupang bergoyang mengikuti iringan musik dj yang dimainkan DJ Amelia.

Public Relation Officer Aston Hotel Kupang, Viona Alamanda mengatakan, tema Balinese Night Party sengaja dipilih untuk membawa ciri khas daerah Bali ke Kota Kupang.

Di lain sisi, sejumlah party lovers juga menginginkan untuk mengikuti DJ party bernuansa Bali."Jadi kami adakan di bulan ini mulai dari dekorasi dan kostum," jelasnya.

Di lain sisi, party di Aston Hotel Kupang memiliki kekhasan sendiri di mana dilakukan indoor dan memberikan kenyamanan tersendiri bagi pengunjung.

"Kalau dilihat dari sekarang sudah berkembang dan banyak yang suka DJ party dan konsep kami tidak seperti yang lainnya di outdoor, kami adakan di indoor atau lounge tertinggi di NTT," ujarnya.

Pihaknya juga mengajak party lovers untuk dapat mengambil bagian dalam party selanjutnya. Sebab, lanjut Viona, manajemen hotel secara reguler mengadakan DJ party. (Laporan Reporter POS-KUPANG, Gecio Viana)