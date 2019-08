TRIBUN WIKI -- KM Agil Pratama 04 Layari Rute Lewoleba Larantuka, Ini Jadwal dan Harga Tiketnya

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Kapal Penumpang Agil Prataka 04 telah berlayar perdana dari Kupang menuju Larantuka pada Sabtu (24/8/2019).

Kini Kapal baru ini akan berlayar dengan rute Kupang-Lewoleba-Larantuka setiap hari Jumat dan Senin pukul 19.00 Wita.

Masyarakat bisa membeli tiket Kupang-Larantuka untuk dewasa dengan harga Rp 200.000 per orang, anak-anak usia 5 sampai 11 tahun Rp 100.000 per anak dan lima tahun ke bawah Rp 50.000.

Kupang - Lewoleba untuk dewasa dengan harga Rp 175.000, sedangkan anak-anak harganya sama dengan rute Kupang-Larantuka.

Operator PT Sinar Samudera Selatan, Usman Husin, ketika dihubungi POS-KUPANG. COM, Senin (26/8/2019), memgatakan untuk rute Larantuka menuju Lewoleba harga tiket dewasa dengan harga Rp 65.000 per orang, anak-anak usia 5 sampai 11 tahun Rp 50.000 per anak dan lima tahun ke bawah Rp 30.000.

"Harga tiket tersebut sudah termasuk asuransi jasa raharja. Masyarakat bisa membi tiket di loket penjualan di pelabuhan Tenau Kupang, depan pelabuhan navigasi," tuturnya.

Selain itu, kata Usman, masyarakat juga bisa memesan melaluo whatssapp dengan nomor 085338787338 atau 081246008913.

Diberitakan sebelumnya PT Sinar Samudra Selatan sebagai operator ini telah menyiapkan Kapal Penumpang Uki Raya 23. Kapal tersebut telah berlayar dengan rute Kupang-Alor.

Kapal Uki Raya 23 melayani rute Kupang-Alor setiap Senin dan Kamis pukul 19.00 Wita.

Menurut Usman sambutan masyarakat cukup baik dengan hadirnya kapal tersebut. Ini dibuktikan dengan muatan kapal yang selalu ramai di atas 200-an penumpang setiap kali berlayar.

Kemudian Kapal Agil Pratama 04 telah berlayar melayani rute Kupang-Ende, PP setiap Rabu dan Minggu pukul 19.00 Wita.

Sebagai Operator, kata Usman, dirinya tetap mengutamakan kebersihan di dalam kapal yang sudah menjadi kewajiban. "Kita menjaga jangan sampai di atas kapal kotor, agar penumpang tetap memberik kesan yang baik. Selain itu pelayanan juga menjadi hal yang utama," ujarnya. (*)