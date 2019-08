Rayakan Ulang Tahun, Luna Maya Pakai Topeng Gambar Lelaki Ini, Ariel NOAHkah? 

POS-KUPANG.COM - Rayakan ulang tahun, Luna Maya Pakai Topeng Ini, Ariel NOAHkah? Dapat Ucapan dari Sandra Dewi, Mantan Kekasih Reino Barack

Hari ini, Senin (26/8/2019), Luna Maya, mantan kekasih Ariel NOAH ber- ulang tahun yang ke-36.

Melalui laman instagram-nya, Luna Maya, mantan kekasih Ariel NOAH ini pun mengurai ucapan terima kasihnya untuk semua orang yang berharap baik untuk kehidupannya.

Dilansir Pos-Kupang.com dari laman Instagram-nya yang sudah terverifikasi, Luna Maya tampak membagikan unggahan menyentuh.

Bukan potret biasa, di hari ulang tahunnya ini, Luna Maya tampak memamerkan sosoknya ketika kecil.

Dengan poni rambut di depan, Luna Maya, mantan Ariel NOAH pun tampak menatap kamera dengan tatapan tajam.

Tak lupa berpose, Luna Maya pun melayangkan senyum sambil duduk.

Potret masa kecilnya itu konon Luna Maya bagikan guna merayakan hari kelahirannya ( ulang tahun) yang jatuh pada hari ini.

Guna melengkapi unggahannya, Luna Maya, mantan kekasih Ariel NOAH pun menuliskan sebuah caption yang seolah jadi panduannya dalam hidup.

"Every day is a new day, new thoughts, new strength, new possibilities. Stay gold and never stop counting your blessings. Thank you for the birthday wishes.