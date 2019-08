Berulang Tahun dan Genap Berusia 36 Tahun, Foto Lawas Eks Ariel NOAH Luna Maya Banjir Pujian

POS-KUPANG.COM - Artis Luna Maya tengah berbahagia.

Hari ini, Senin 26/8/2019 Luna Maya yang merupakan mantan kekasih Ariel Noah ini merayakan ulang tahunnya.

Luna Maya tepat berusia 36 tahun. Meski telah memasuki usia yang tidak muda lagi, namun wajah Luna Maya nampaknya tidak mengalami perubahan berarti.

Hal ini dibuktikan dengan foto yang ia unggah di akun Instagramnya.

Melalui unggahan dalam akun Instagram pribadinya, Luna Maya pun membagikan potret semasa kecilnya.

Dalam potret tersebut nampak wajah polos Luna Maya dan senyum tipis dari bibirnya.

Melalui kolom caption, Luna pun menuliskan terimakasih atas banyak ucapan selamat yang ia terima.

"Every day is a new day, new thoughts, new strength, new possibilities. Stay gold and never stop counting your blessings. Thank you for the birthday wishes," tulis @lunamaya seperti Grid.ID kutip pada Senin (26/8/2019).

(Setiap hari adalah hari baru, pikiran baru, kekuatan baru, kemungkinan baru. Tetap emas dan jangan pernah berhenti menghitung berkah Anda. Terima kasih untuk ucapan selamat ulang tahun).

Unggahan tersebut lantas menuai banyak komentar dari netizen.