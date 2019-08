Saat Usia 11 Tahun, Kirsten Dunst Sudah Ciuman dengan Brad Pitt, Pacar Spiderman Itu Bilang Jijik 

Usia 11 Tahun, Kirsten Dunst Sudah Ciuman dengan Brad Pitt, Pacar Spiderman Itu Bilang Jijik

POS KUPANG.COM -- Bermain film bareng aktor papan atas sekelas Brad Pitt pastinya akan meninggalkan kesan yang mendalam.

Namun kesan yang didapat oleh aktris cantik Kirsten Dunst bukan sesuatu yang menyenangkan.

Kirsten Dunst justru menyimpan kenangan buruk tentang Brad Pitt yang tidak bisa dilupakannya hingga kini.

Kirsten Dunst sempat dipasangkan dengan Brad Pitt dalam film Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles pada 1994.

Saat itu, Pitt sudah berusia 30 tahun, sedangkan Kirsten masih 11 tahun.

Meski usia mereka terpaut cukup jauh, Kirsten harus mendaratkan ciuman pada Pitt dalam sebuah adegan.

Mengingat kembali soal itu, Kirsten menyebut ciuman itu adalah sesuatu yang menjijikan.

"Yeah, itu menjijikan! Aku akui itu. Itu akan jauh lebih menyeramkan jika anak berusia 11 tahun berkata, 'Itu hebat'."

"Anda akan berpikir, 'Ada yang salah dengan anak ini'," ujarnya dikutip dari Metro.UK, Sabtu (24/8/2019).