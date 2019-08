Michelle Ziudith Pamer Foto di New York, Natizen Kompak Bilang Cantik, Tapi ini yang Curi Perhatian

POS KUPANG.COM – Artis film Michelle Ziudith rupanya sedang menikmati suasana kota New York.

Ini ditunjukan saat wanita cantik itu menggungah foto dirinya berada tidak jauh dari patun Liberty di pantai New York.

Dalam foto yang diunggah di akun twitternya, michelle ziudith w

@michelleziu tersebut, nampak ia mengenakan baju berbahan wol serta celana jeans abu-abu.

Dalam foto nampak ia tersenyum sambil merentangkan kedua tanggannya. Dalam foto ia ia juga menuliskankan kalimat i know its cold! Never mind (saya tahu ini dingin, sudahlah) sepertinya Michelle Ziudith sedikit menahan angin dingin.

Melihat foto itu, warga net pun kompak memberi pujian.

Namun dalam foto tersebut juga bisa membuat warga net salah fokus, lantaran baju yang dikenakan Michelle Ziudith sedikit terangkat sehingga bagian pusarnya terlihat.

Nampak jelas kulit putih mulus gadis cantik itu.

Melihat postingan ini, warga net antara lain