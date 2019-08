Gaji Kadis di Manggarai Barat Rp 20 Juta, Sekda Rp 25 Juta, Ada Beasiswa, Ini Janji Andre Garu

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO--Andre Garu berjanji, bila terpilih menjadi bupati di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), maka dia akan menaikan gaji para Kepala Dinas menjadi Rp 20 juta setiap bulan.

"Gaji semua Kepala Dinas akan saya naikan menjadi Rp 20 juta per bulan, Sekda Rp 25 juta per bulan, para Kepala Desa naik dua kali lipat dari sekarang, misalnya sekarang Rp 2,5 juta maka saya akan naikan menjadi Rp 5 juta per bulan. Perangkat desa juga naik dua kali lipat," kata Andre kepada POS--KUPANG.COM, Rabu (21/8/2019).

Dia juga berjanji memberikan beasiswa kepada semua anak sekolah sampai tamat SMP.

Sedangkan siswa-siswi yang berprestasi di tingkat SMA akan diberikan beasiswa saat hendak ke perguruan tinggi sampai studinya selesai.

Semua anggarannya kata dia bersumber dari APBD.

Pihaknya juga akan bekerja sama dengan dunia perbankan untuk melakukan pembangunan di sejumlah sektor.

"Semua izin investasi juga gratis. Kita tidak usah pungut diawal. Tetapi saat investasinya sudah berjalan maka akan ada pungutan untuk Pendapatan Asli Daerah," kata Andre.

Selain itu kata dia, dana CSR dari semua perusahan yang investasi di daerah itu akan dimanfaatkan untuk pembangunan. "Nanti akan dibuatkan regulasinya," kata Andre.

Untuk diketahui, Andre Garu merupakan salah satu bakal calon bupati di Mabar.

Tahapan Pilkada di kabupaten itu mulai berlangsung Bulan September 2019 ini. Sedangkan pemungutan suara dilakukan pada tahun 2020 mendatang.( LAPORAN REPORTER POS--KUPANG.COM, SERVATINUS MAMMILIANUS).