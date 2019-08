TRIBUN WIKI: Bergaya dengan Produk Lokal Bikin Kamu Semakin Keren, Tersedia di Sini

TRIBUN WIKI: bergaya dengan Produk lokal bikin kamu semakin keren, rersedia di sini

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Bagu kamu yang sangat mengutamakan penampilanmu dan bergaya dengan brand-brand terkenal, jangan pernah tanggalkan produk lokal. Sekarang tersedia di Hypermart Bundaran PU, Kota Kupang

Alias cintailah produk lokalmu, kalau human kamu lalu siapa lagi yang akan mencintai produk lokal kita ini.

Dengan segala kecanggihan teknologi maka least sent uh and sentuhan tangan orang-orang yang kreatif takkan membuat gayamu ketinggalan jaman. Jadi kamu bisa lebih PD dan semakin keren ketika menggunakannya.

NTT yang dikenal dengan aneka motif tenun ikat ini, tentunya tidak terlepas hanya pada pakaian saja.

Berbagai perlengkapan aksesoris pun sudah mulai dijajaki Lara pelaku usaha dengan memberikan sentuhan tenun.

Begitu juga dengan sepatu vantofel, high heels sepatu santai dan lainnya yang bermotifkan tenunan yang cantik.

Aneka sepatu dan sendal motif tenun yang cantik dan sangat bernilai ini dapat kamu temui di Pasar Moderen Hypermart Bundaran PU Kupang.

Ketika kamu memasuki area perbelanjaan Hypermart maka jangan lupa menoleh ke sebelah kiri Anda, maka disitulah dipajang beragam motif sepati dan sendal tenun dengan harga yang bervariasi.

Harga yang ditawarkan mulai Rp 200-an hingga Rp 300-an. Modelnya bisa dipakai sesuai keinginan Anda. Sepatu ini sang at pas dipakai untuk acara formal Dan Ada juga yang disediakan untuk informal.