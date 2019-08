Mundur dari Borneo FC, Kiper Alfonsius Kelvan Merapat ke Persib Bandung? Ini Serbuan Bobotoh

POS KUPANG.COM - - Nama Alfonsius Kelvan ramai dikabarkan telah merapat ke Persib Bandung untuk menambah daftar penjaga gawang yang dimiliki Persib Bandung.

Setelah ramai kabar tersebut, dalam beberapa unggahan dari akun Instagram pribadinya @kelvanalfonsius, pendukung Persib Bandung yakni Bobotoh banyak memberikan komentar.

Seperti pada ungghan terakhirnya yang di-upload pada Senin (12/8/2019), Alfonsius Kelvan mengunggah sebuah foto dengan emoji senyum.

• Pelatih Persib Bandung Roberts Pasok Pemain Wajah Baru, 5 Nama Terdepak dari Skuad Utama

• Persib Bandung Kebobolan Banyak Gol, Pelatih Maung Bandung Sebut Kepergian Pemain Kunci

Dalam unggahan tersebut, Alfonsius Kelvan menuliskan caption 'Knowing what to do is very , very different than actually doing it'.

Pada unggahan tersebut mendapatkan 2296 like, dan 107 komentar.

Dari 107 komentar tersebut para pendukung Bobotoh banyak yang ikut memberikan komentar.

Kebanyakan para Bobotoh memberikan komentar tentang merapatnya ke Persib Bandung.

• Ombudsman NTT Prihatin 4 Titik Traffic Light di Kota Kupang, Ini Titik Persoalannya

• Pelatih Persib Bandung Roberts Pasok Pemain Wajah Baru, 5 Nama Terdepak dari Skuad Utama

Seperti akun dari @bagussubagio5858 yang mengatakan "Persib yo cak ?"

Selain itu akun @dimms30 menulisakan "Ayo kan Abang udah keluar dari Borneo Abang ke Persib aja"

Beberapa komentar lainnya seperti: