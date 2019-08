Kate Winslet Dituduh Berlebihan Menyelidiki Sejarah Keluarganya di Who Do You Think You Are? Kenapa?

"Kamu pikir kamu siapa?" Pemirsa menuduh Kate Winslet bertindak berlebihan setelah menjelajahi sejarah keluarga yang traumatis

POS-KUPANG.COM - Kate Winslet menemukan rahasia dramatis dari masa lalu keluarganya ketika dia muncul di Who Do You Think You Are?, tetapi beberapa penonton kurang terkesan dengan reaksi 'OTT (over the top)' -nya.

Melansir Metro.co.uk, aktris Titanic itu secara pribadi mendekati produser acara untuk melacak sisi Skandinavia keluarganya yang baru dia ketahui sebelum ibunya meninggal, dua tahun lalu.

Ketika dia mengetahui tentang akar kelas pekerja di Swedia, lelaki berusia 43 tahun itu terkejut mengetahui bahwa keluarganya terkena dampak kelaparan tahun 1830-an.

Berita bahwa sejumlah anak meninggal karena kekurangan gizi sebelum mereka mencapai ulang tahun pertama mereka sangat mengecewakan bagi aktris itu, karena dia terlihat terengah-engah mendengar berita itu.

Namun, saat yang paling mengejutkan datang ketika dia menemukan kakek buyutnya, seorang pengantin pria yang stabil, dihukum 35 cambukan setelah mencuri kentang dan madu untuk memberi makan keluarganya yang kelaparan.

Dia terisak pada kenyataan itu, berempati untuk kerabatnya, yang hanya satu tahun lebih tua dari dia saat ini.

Kate Winslet 'benar-benar berlebihan' (BBC)

Tetapi terlepas dari kesusahan Kate winslet, penggemar online kurang yakin dengan reaksinya, mencapnya sebagai 'ratu drama (drama queen).'

"Kate Winslet habis-habisan untuk mendapatkan Oscar!!!" tulis salah seorang menulis, sementara yang lain berkata, "Aku suka Kate tapi dia sepertinya akan terkejut oleh saklar lampu."

"Menunjukkan yang agak jelas, seorang pengguna Twitter berkomentar:" Kate, SEMUA kerabatmu dari tahun 1800-an sudah mati, aku minta maaf untuk memberitahumu.