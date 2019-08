Selamat! BTS Jadi Idol Group Pria Asing Pertama yang Disertifikasi 'Million' oleh RIAJ.

BTS adalah Idol laki-laki asing pertama yang disertifikasi 'Million' oleh RIAJ.

BTS adalah Idol laki-laki asing pertama yang disertifikasi 'Million' oleh RIAJ.

'Single terbaru BTS' Lights / Boy With Luv 'mencapai sejuta penjualan di Jepang.

Menurut Oricon News, 'Lights / Boy With Luv' telah disertifikasi 'Million' oleh RIAJ untuk bulan Juli.

Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah, bahwa Idol laki-laki asing telah mencapai sertifikasi 'Million' .

Terakhir kali itu terjadi adalah "A Thousand Winds" dari Masafumi Akikawa pada Agustus 2007.

BTS juga merupakan Idol Korea ke-3 yang mencapai sertifikasi 'Million'.

BoA menyelesaikan ini 3 kali dengan 'Listen My Heart' pada tahun 2002, 'Valenti' pada tahun 2003, dan 'Best of Soul' pada tahun 2005.

Girls 'Generation juga meraih sertifikasi' Million 'dengan' Girls 'Generation' pada tahun 2011.