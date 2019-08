POS-KUPANG.COM - Sama-Sama Mantan Reino Barack, Luna Maya dan Sandra Dewi Tampak Akrab, Bagaimana dengan Syahrini?

Ya, Luna Maya dan Sandra Dewi, dua artis cantik Indonesia yang sama-sama pernah menjalin cinta dengan Reino Barack, suami Syahrini.

Nah, baru-baru ini, interaksi antara Luna Maya dan Sandra Dewidi Instagram mencuri perhatian netizen.

Hal itu berawal dari postingan Luna Maya pada Selasa (6/8/2019).

Luna Maya mengucapkan selamat ulang tahun pada ibunya, Desa Maya.

Dalam foto-foto yang diunggah Luna Maya, keduanya terlihat berfoto bersama di luar negeri.

Luna Maya mengenakan jaket tebal warna merah, sedangkan Desa Maya memakai jaket berwarna bau-abu.

Keduanya terlihat akrab menghabiskan waktu bersama.

Luna Maya menyebut jika ibunya adalah wanita super.

Desa Maya juga sosok cinta pertama Luna Maya.

• Siapa Unggul Ayu Ting Ting atau Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad di Wanita Tercantik Indonesia?

• Pendaftaran CPNS 2019 - BKN Bocorkan Dokumen dan Mekanisme Seleksi Agar Lolos

• Innalillahi! Kabar Duka Disampaikan Prabowo, Capres Lawan Jokowi, Serukan Gelar Sholat Ghoib

"To my super “ibu” happy birthday @bananasbatik my forever first love," tulis Luna Maya dalam caption unggahan.

Postingan Luna Maya itu rupanya menyedot perhatian Sandra Dewi.