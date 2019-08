Meski Diancam, Menlu Iran Tolak Tawaran Bertemu dengan Trump

Meski diancam, Menlu Iran Mohammad Javad Zarif tolak tawaran bertemu Donald Trump

POS-KUPANG.COM | TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengungkapkan dia menolak tawaran bertemu Presiden Donald Trump meski diancam bakal dijatuhi sanksi.

Zarif menjawab pertanyaan awak media terkait laporan pada pekan lalu yang menyebutkan adanya surat diserahkan kepada Zarif atas izin sang presiden sendiri.

"Saya diberi tahu di New York saya bakal dijatuhi sanksi dua pekan ke depan kecuali saya menerima tawarannya, yang sayangnya saya tolak," kata Zarif dikutip AFP Senin (5/8/2019).

Majalah The New Yorker melaporkan pada Jumat pekan lalu (2/8/2019) bahwa Senator Rand Paul bertemu menlu 59 tahun itu di New York pada 15 Juli yang lalu.

Saat itu, Paul disebut membawa surat di mana Trump sendiri yang memberikan izin untuk diserahkan kepada Zarif berisi penawaran untuk bertemu langsung.

Adapun Washington menjatuhkan sanksi kepada Zarif pada Rabu (31/7/2019) dengan menyasar segala aset yang dia punya di AS, dan membatasi geraknya sebagai diplomat.

Sanksi yang diberikan kepada Zarif sama yang dijatuhkan Gedung Putih kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam serangkaian kebijakan untuk menekan mereka.

Zarif lebih lanjut meyanggah "klaim" AS yang dianggapnya tidak jujur ketika Gedung Putih menyatakan mereka ingin terlibat dalam dialog dengan Teheran.

"Mereka sendiri yang keluar dari perjanjian nuklir, mereka yang menjatuhkan sanksi, dan menghukum otoritas tertinggi Iran. Apa yang hendak mereka diskusikan?" sindirnya.