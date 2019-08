Ayu Ting Ting Dicium Ivan Gunawan, Sahabat Ruben Onsu Bilang Cinta ke Mantan Istri Enji

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting mendapatkan kejutan dari desainer kondang, Ivan Gunawan.

Ivan Gunawan yang merupakan sahabat Ruben Onsu ini mengungkapkan perasaannya pada Ayu Ting Ting yang notabene mantan istri Enji.

Ivan Gunawan bahkan mencium Ayu Ting Ting di depan publik tanpa malu-malu.

Hal itu terjadi saat Ivan Gunawan menggelar konser peringati 15 tahun berkarya di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2019) tadi malam.

• ALHAMDULILLAH Ivan Gunawan dan Ruben Onsu Selamat, Lagi Konser saat Gempa, Ayu Ting Ting Ucapkan Ini

• Link Live Streaming Kualifikasi MotoGP Ceko 2019 Siaran Tunda Trans7 Malam ini, Aksi Marc Marquez

Konser yang bertajuk Ivan Gunawan Live On Stage, Story Of My Life tersebut banyak dimeriahkan oleh teman sesama artis, seperti Rossa, Krisdayanti, Titiek Puspa, Tike Priyatnakusuma, Lesty Kejora, dan Gilang Dirga.

Namun, ada hal yang mengejutkan di tengah konser Ivan Gunawan tersebut, yakni kehadiran pedangdut Ayu Ting Ting yang langsung membuat heboh semuanya.

Saat itu, Ivan Gunawan dan Ruben Onsu sedang berbincang, kemudian mendadak Ayu Ting Ting muncul dari sisi kiri panggung.

"Tuh kan gue udah nebak nih. Aku tahu kamu ke sini tau," kataIvan Gunawan pada Ayu Ting Ting.

Ivan Gunawan pun langsung memeluk Ayu Ting Ting sambil memprotes bahwa Ayu Ting Ting telah berbohong kepadanya.

• TRIBUN WIKI:Jiwan Garden Wisata Foto Kebun Bunga Matahari Pertama di Provinsi NTT

• Smartphone Terbaru Agustus Harga Mulai Rp 1 Jutaan, Redmi 7A hingga Oppo K3, Cek Spesifikasi