Tim Pangeran Biru Waspadai 'Best Young Player of the Week, Barito Putera Bentrok Persib Bandung

POS KUPANG.COM - - Laga lanjutan pekan ke-12 Liga 1 2019, akan mempertemukan Barito Putera vs Persib Bandung.

Pertandingan Barito Putera vs Persib Bandung di Stadion Demang Lehman, Martapura, Minggu (4/8/2019).

Laga Barito Putera vs Persib Bandung akan dimulai pada pukul 18.30 WIB.

Meski posisi Persib Bandung berada di atas Barito Putera, akan tetapi tim berjuluk Maung Bandung harus mewaspadai para pemain Barito Putera.

Diketahui Barito Putera mempunyai satu pemain yang menjadi pembicaraan banyak orang pada pekan ke-11.

Pemain tersebut adalah pilar muda Gavin Kwan Adsit.

Pemain yang kerap disapa Gavin tersebut diketahui pada pekan ke-11 dinobatkan menjadi Best Young Player of The Week karena berhasil tampil impresif saat melawan PSS Sleman.

Diketahui Barito Putera pada pekan ke-11 Liga 1 2019, Sabtu (27/7/2019) menahan imbang oleh tuan rumah PSS Sleman dengan skor 2-2.

Kedua gol dari Barito Putera, dicetak oleh Gavin pada menit 7 dan ke-77.

"Sebuah kebanggan terpilih menjadi Best Young Player of the Week. Bersyukur juga bisa mendapatkan 1 poin dan mencetak 2 gol di kandang Sleman kemarin," ucap Gavin, seperti yang dikutip dari Baritoputera.co.id, Jumat (2/8/2019).