Wow! Tim Olimpiade Kimia Indonesia Raih Empat Medali di Prancis

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Pelajar Indonesia kembali menorehkan prestasi di ajang internasional.

Kali ini tim Indonesia terdiri dari empat siswa berhasil meraih empat medali dalam Olimpiade Kimia Internasional ke-51 atau "51st International Chemistry Olympiad (IChO)" di Paris, Perancis.

Perhelatan berskala global tersebut diselenggarakan pada tanggal 21 sampai 30 Juli 2019 di The National School of Physical Chemistry and Biology (NSPCB) -Pierre-Gilles de Gennes High School, Paris, Perancis.

• Sutardja, Penyuap Direktur PT Krakatau Steel Dituntut 2 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Jaksa

Tahun ini tercatat sebanyak 300 siswa dari 80 negara di seluruh dunia mengikuti pergelaran IchO.

Setiap negara peserta bisa mengirimkan paling banyak empat siswa terbaik bidang kimia di negaranya.

Selain itu, ada pula enam negara sebagai observer (tanpa mengikutsertakan siswa).

Untuk diketahui, empat pelajar yang berkesempatan mewakili Indonesia dalam kompetisi di Olimpiade Kimia kali ini dipilih melalui seleksi berjenjang yang ketat.

Perolehan medali Dilansir laman resmi Kemendikbud, keempat medali diperoleh terdiri dari, Medali Perak, Bakuh Danang Setyo Budi (SMA Semesta BBS Semarang) Winston Cahya (SMAK Petra 2 Surabaya).

Medali Perunggu, Jessica Marry Listijo (SMAK BPK Penabur Gading Serpong Tangerang Selatan) dan Bayu Dwi Putra (SMAN 2 Tangerang Selatan).

Keberangkatan tim Olimpiade Kimia Internasional dipimpin Riwandi Sihombing, Djulia Onggo, Deana Wahyuningrum, dan Agustino Zulys.

• Romo Stef Mau Pimpin SMAK Giovanni Kupang, Ini Pesan Ketua Yaswari KAK