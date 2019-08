Ekspor NTT ke Timor Leste Bulan Juni 2019 Turun

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG - Pada bulan Juni 2019 nilai ekspor provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar US $ 1.109.999 dengan volume sebesar 5231,3 ton nilai ekspor tersebut terdiri dari ekspor migas senilai US $ 84.886 dan ekspor nonmigas senilai US $ 1.025.112.

Nilai ekspor ini, kata Kepala BPS NTT, Ny Maritje Pattiwaellapia, ketika menggelar Pertemuan Bulanan di Kantor BPS NTT, Kamis (1/8/2019), turun 5,75% atau menurun senilai US $ 67.726.

Jika dibandingkan dengan nilai ekspor bulan Mei 2019 sebesar US $ 1.177.725 dengan total ekspor pada periode yang sama pada bulan Juni tahun 2018 sebesar US $ 1.173.525 maka terjadi penurunan sebesar 5,41%.

Ia menyebutkan pada Juni 2019 pengiriman komoditas ekspor provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan melalui Pelabuhan atapupu sebesar US $ 1.042.085 dan Bandar Udara A.A Bere Tallo sebesar US $ 67.114 dan komoditas ekspor dikirim ke Timor Leste.

Kelompok komunitas dengan nilai ekspor terbesar pada Juni 2019 adalah garam, belerang dan kapur dengan nilai ekspor sebesar US $ 202101 atau 18,2 1% dari total ekspor.

Sedangkan kelompok komunitas dengan nilai ekspor terbesar pada Juni 2019 adalah ikan dan udang dengan nilai ekspor sebesar US $ 374.637. (*)