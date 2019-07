Telkomsel Raih Penghargaan The Best Corporate Image Tahun 2019

Lembaga Telkomsel Meraih Penghargaan The Best Corporate Image Tahun 2019

POS-KUPANG. COM | KUPANG --Telkomsel meraih penghargaan sebagai The Best Corporate Image 2019 Kategori Telekomunikasi dari Frontier Group dalam ajang Corporate Image Award yang diadakan di Hotel Mulia Jakarta.

Corporate Image Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai Corporate Image terbaik di kategori industrinya masing-masing berdasarkan survei independen yang dilakukan oleh Frontier Research.

Vice President Corporate Communications Telkomsel, Denny Abidin mengatakan, mengucapkan terima kasih kepada Frontier Group untuk penghargaan yang bergengsi ini bagi Telkomsel sebagai The Best Corporate Image 2019 Kategori Telekomunikasi.

Hal ini sebagai bukti bahwa kehadiran Telkomsel dalam melayani lebih dari 168 juta pelanggan dari Sabang sampai Merauke dengan semangat memberikan inspirasi, memberdayakan (enabling) yang pada akhirnya dapat mengakselerasi pertumbuhan negeri melalui inovasi diakui.

Frontier Research dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengukuran Corporate Image 2019 ini menggunakan empat dimensi yaitu quality, performance, responsibility, attractiveness.

Dari hasil pengukuran empat dimensi tersebut didapatkan index rata-rata yang disebut dengan Corporate Image Index (CII). Hasil CII yang telah diukur oleh pihak Frontier Research menunjukkan Telkomsel memiliki nilai index 2,673 di atas index rata-rata di industri telekomunikasi.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi dunia yang semakin cepat, sebagai perusahaan yang selalu berinovasi melalui teknologi terkini, Telkomsel berkomitmen terus memberikan dampak sosial positif serta menciptakan nilai tambah bagi bangsa Indonesia.

Ke depannya, sebagai perusahaan yang bertransformasi menjadi digital telco company kami berkomitmen untuk selalu siap mengakselerasikan negeri dengan mengembangkan ekosistem digital di Indonesia.

Telkomsel memanfaatkan kemahiran teknologi informasi dan digital untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui produk dan layanan digital.

"Produk, layanan dan kegiatan korporasi kami rancang secara tepat untuk turut mendorong percepatan pembangunan masyarakat digital Indonesia, di mana hal ini juga menjadi bagian fondasi untuk mengakselerasi perkembangan ekosistem digital dalam mewujudkan Indonesia Digital," katanya melalui Corporate Communications Telkomsel Bali-Nusra, Teny Ginaya, Senin (29/7/2019). (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)