Kang Daniel Puncaki Peringkat Idol Chart 70 Minggu Berturut-turut Disusul Jimin dan V BTS.

Kang Daniel penyanyi pria yang baru saja kembali dengan lagu baru "What Are You Up To" - mendapat suara tertinggi pada peringkat Idol Chart selama 70 minggu berturut-turut.

​Menurut Peringkat Pemeringkatan Idol Chart di minggu ketiga Juli, yang dihitung hingga 25 Juli, Kang Daniel menjadi orang yang paling banyak dipilih dengan 117.836 suara.

Kang Daniel memulai jalur solonya ketika merilis mini-album debut solonya berjudul '' color on me '' pada 25 Juli.

Peringkat berikut adalah Jimin (BTS, 57.818 suara), V (BTS, 39.291 suara), Jungkook (BTS, 18.278 suara), Lai Kuanlin (13.048 suara), Ha Sung Woon (12.992 suara), Jin (BTS, 10.507) suara ), Park Woo Jin (AB6IX, 9.339 suara), Park Ji Hoon (4.956 suara), Miyawaki Sakura (IZone, 3.213 suara).

Pada "jumlah suka" - kategori yang menunjukkan tingkat cinta untuk bintang, Kang Daniel juga merupakan orang dengan jumlah suara tertinggi dengan 16.030 suka.

Mengikuti Kang Daniel, bintang-bintang yang menerima paling suka adalah Jimin (BTS, 7.083 suka), V (BTS, 5.125 suka), Jungkook (BTS, 2.293 suka), Ha Sung Woon (1.773 suka), Lai Kuanlin (1.695 suka), Jin (BTS, 1.627 suka), Park Woo Jin (AB6IX, 1.169 suka), Park Ji Hoon (807 suka), BTS (611 suka). (*)