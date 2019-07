Yuk Nikmati Berbagai Menu Hanya dengan Rp 58 Ribu di Aston Kupang Setiap Jumat dan Sabtu

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Aston Hotel kembali mengadakan promosi All You Can Eat dengan menu-menu nusantara yang akan memuaskan keinginan hunting kuliner bagi masyarakat yang Kota Kupang.

Sebelumnya Aston Hotel sukses melaksanakan Ma'ale Lai saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 Aston Kupang Hotel and Convention Center (AKHCC) beberapa waktu lalu.

GM Aston Hotel Kupang, Deddy S Thalib, kepada Pos Kupang, Senin (22/7/2019), menyampaikan, promo tersebut diberi nama 'Malabar' (Ma'Ale Lai Barame-Rame) yang berarti Makan Beramai-Ramai.

• Melalui Learning Center, KPP Pratama Kupang Beri Kemudahan Bagi Wajib Pajak

• Bahagianya 162 KK di Pulau Seraya Bisa Nikmati Listrik

Deddy mengatakan, Malabar dapat dinikmati dengan harga Rp 58.000 nett/orang di Leet Sky Dining and Lounge lantai 18 AKHCC setiap hari Jumat dan Sabtu selama bulan Juli hingga bulan November 2019.

Kali ini, kata Deddy, mengusung konsep All You Can Eat, buffet bernuansa lokal, Malabar memiliki empat macam appetizers, satu macam sup, lima macam main courses, condiments, dan tiga macam desserts yang pastinya dapat dinikmati sepuasnya mulai dari pukul 18.00 -22.00 Wita.

Menurut Deddy, walau baru diluncurkan pada Jumat (19/7/2019), ternyata Malabar sudah mendapatkan tempat di hati para pecinta kuliner.

Hal tersebut, katanya, dilihat dari tingginya animo masyarakat datang mengunjungi lantai 18 untuk menikmati promo Malabar, Sabtu (20/7/2019).

Deddy mengatakan, bagi masyarakat yang ingin berkumpul bersama dengan keluarga, kolega maupun menghabiskan weekend khususnya bermalam minggu kenyang dengan harga yang terjangkau sembari menikmati pemandangan Pantai Pasir Panjang dan pemandangan Kota Kupang, Malabar merupakan salah satu opsi yang patut untuk dicoba.

Dikatakannya, menu-menu yang disediakan selalu berganti setiap harinya. Untuk informasi dan reservasi silakan menghubungi nomor telepon 0380 -8586333 atau 081139406333. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM. Yeni Rachmawati)