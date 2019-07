Prediksi Final Piala El Tari Memorial Cup: Persemal Malaka vs Persamba Manggarai Barat.

POS KUPANG.COM -Persemal Malaka dan Persamba Manggarai Barat akan saling berhadapan pada laga final El Tari Memorial Cup (ETMC) 2019, di Lapangan Umum, Betun, Malaka, Rabu (24/7/2019), pukul 16:00 WIB. Persamba Manggarai Barat memiliki performa bagus, tetapi Persemal Malaka bertekad menang di kandang sendiri.

Menurut analisa mantan kapten Suratin dan PSK Kupang Frans Watu, "Laga Persemal melawan Persamba merupakan laga sulit bagi Persemal. Anak - anak Manggarai Barat tengah dalam level performa bagus saat ini, namun Persamba harus hati-hati karena Persemal bermain di hadapan suporter fanatiknya" tegas mantan pemain yang pernah berkiprah di Liga Utama PSSI (Galatama) bersama Perkesa, Lampung Putra, Arema.

Duel bergengsi ini seolah-olah merupakan pembuktian siapa raja sepakbola di Propinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur (NTT), apakah Timor (Persemal) ataukah Flores (Persamba). Pola permainan ke dua tim juga berbeda. Persemal tentu akan memainkan direct football dengan mengandalkan long passing ball.

Persamba dengan kematangan dan skill individu bermain sangat rapat dengan mengandalkan collective football. Kekuatan Persamba ada pada lini tengah yang dihuni trio gelandang Abdul Hafid, Rahmad Saputro dan Galus Dwikurniawan. Sementara Persemal hanya mengandalkan kecepatan dan semangat sebagai tuan rumah.

Persamba datang ke Malaka dengan persiapan yang matang, tim ini sempat melakukan pemusatan latihan di Yoyakarta selama satu bulan. Tim asuhan Patrik Domal ini diisi pemain yang punya kemampuan bermain secara team dan merata di segala lini.

Adrianus Bria Seran pelatih Persemal menargetkan juara pada ETMC 2019. Keyakinan ini dilihat dari kesiapan tim yang dia persiapkan. Tim yang baru tiga kali mengukuti ETMC diisi pemain muda hasil penjaringan sejak Maret lalu. Kekuatan tim ini terletak pada endurance dan kecepatan lini depannya.

Kedua tim akan melakukan attacking football, sama-sama mengusung pola 4-4-2, membuat perebutan di lini tengah menjadi ketat. Jika Persemal meladeni permainan bola-bola pendek Persamba, kiamat bagi pasukan Manu Meo, Malaka. Strategi transisi dari bertahan ke penyerangan dengan memainkan direct football sangat tepat dilakukan untuk menghindari trio lini tengah Laskar Komodo, Manggarai Barat.

Piter Fomeni, Manejer PSK Kupang memprediksi Malaka akan menjuarai ETMC 2019 dengan skor tipis. Bisa juga lewat adu pinalti. Malaka harus memaksimalkan dukungan dari supporternya agar bisa bermain all out. Bahaya bagi Malaka kalau pemain Laskar Komodo tenang dan tidak terpancing, keadaan bisa berbalik karena secara skill dan koordinasi pemain Persamba lebih rapih, lanjut mantan pemain PSK Kupang yang selalu tampil dengan kepala plontos.

Sanada dengan Piter, Elthon Wona, mantan pemain Nagekeo yang pernah memperkuat Persema Malang menjagokan Malaka. Disamping faktor tuan rumah, Malaka secara team bagus. Kelemahannya pada pola penyerangan yang masih monoton. Dukungan penonton dapat menambah semangat Malaka untuk memenangi

partai final, lanjut Elton yang kini masih aktif bermain bersama tim NTT All Star Jakarta.

Saya prediksi pertandingan akan berakhir dengan waktu normal karena faktor kelelahan dan cidera yang dialami masing-masing pemain di laga sebelumnya, membuat ke dua tim akan bermain all out untuk mengejar gol di awal pertandingan. Prediksi saya 60-40 untuk Laskar Komodo Persamba. Kecuali ada faktor X yang bisa mempengaruhi kondisi pemain, tutur Frans Watu mantan pemain Persija Barat. (*)